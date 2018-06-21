Премьер-министр не принял отставку министра труда и социальных вопросов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не принял отставку министра труда и социальных вопросов Мане Тандилян. Об этом он заявил перед началом сегодняшнего заседания правительства.

Пашинян отметил, что продолжит совместную работу с Тандилян.

«Я не принял отставку. В результате обсуждений в последние дни мы вместе с г-жой Тандилян решили, что продолжим нашу совместную работу, и что надо работать над вопросом, вокруг которого есть жаркие споры не только в правительстве, но и в обществе. Речь идет о накопительной пенсионной системе. Как мы уже договаривались ранее, также с министром экономического развития и министром юстиции мы должны работать совместно, чтобы в будущем сделать эту систему более приемлемой, более понятной и надежной», - заявил премьер-министр.

«Нам нужно развеять все сомнения, имеющиеся в обществе и среди нас, чтобы быть уверенными в том, что идем правильным путем», - добавил Никол Пашинян.

Отметим, что сегодня парламент во втором чтении и полностью принял законопроект «О накопительных пенсиях».

Ранее Мане Тандилян, которая в прошлом, как и многие другие, выступала против обязательного компонента системы, объявила о своей отставке.

Сегодня премьер-министр заявил, что главная цель законопроекта – это прежде всего выиграть время «для того, чтобы в спокойной обстановке, без цейтнотов провести глубокое и серьезное обсуждение». «На данный момент мы не сомневаемся в одном: система нуждается в серьезном реформировании», - заявил Пашинян.

Проект поправок будет представлен в течение ближайших двух месяцев. Министр Мане Тандилян выразила надежду на то, что осенью проект поправок будет представлен на утверждение парламента.