Тариф на электроэнергию для социально необеспеченных семей будет частично субсидирован

Группа компаний «Ташир» сегодня сообщила о снижении тарифов на электроэнергию для социально необеспеченных семей.

«В результате переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном группа компаний «Ташир» приняла решение с 1 июля этого года частично субсидировать тариф на электроэнергию для социально необеспеченных семей в размере 10 драмов за 1 кВт.ч. при ежемесячном потреблении электроэнергии в объеме до 250 кВт.ч.», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, субсидирование будет осуществляться за счет средств компании и составит порядка 25-30% от затрат социально необеспеченных семей.

«Поддержка, оказываемая социально необеспеченным семьям, является одним из приоритетных направлений социальных программ компании. Принятое решение является продолжением программы осуществленной еще в 2015-2016 годах», - отмечается в сообщении группы компаний «Ташир».