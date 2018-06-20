Парламент Армении в первом чтении принял законопроект по накопительным пенсиям и ряд других законопроектов

В ходе внеочередного заседания Национального собрания в среду армянские парламентарии приняли в первом чтении законопроект «О внесении дополнений в закон «О накопительных пенсиях».

За принятие дополнений проголосовали 76 депутата, двое проголосовали «против», еще 5 депутатов воздержались.

Напомним, предложение о внесении изменений в закон «О накопительных пенсиях» правительство приняло 11 июня. В соответствии с данными изменениями, с 1 июля этого года все граждане, родившиеся в 1974 году и позже, будут обязаны из своих доходов перечислять в накопительную систему 2,5% вместо установленных законом 5%, а государство берет на себя перечисление 7,5% вместо установленных законом 5%.

Отметим, что для тех граждан, которые в обязательном порядке присоединились к системе несколько лет назад (таких в Армении насчитывается свыше 200 тысяч), это будет означать фактическое снижение финансового бремени.

До голосования депутат от блока «Царукян» Наира Зограбян напомнила, что они всегда выступали против внедрения обязательного компонента накопительной системы, но проголосуют в пользу изменений, поскольку, как отметила она, данные изменения смягчают финансовое бремя для уже участвующих в системе граждан.

В свою очередь, руководитель фракции АРФ «Дашнакцутюн» Армен Рустамян отметил, что представленный в парламент законопроект не решает вопрос упразднения обязательного компонента, за что выступала и выступает партия. В связи с этим, как отметил Рустамян, фракция «Дашнакцутюн» воздержится при голосовании.

Депутат от блока «Елк» («Выход») Эдмон Марукян подчеркнул, что, хотя в свое время они были против данной системы, но, исходя из сегодняшней ситуации, фракция «Елк» проголосует за данный законопроект.

Сегодня же Национальное собрание Армении приняло в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс» и пакет смежных законопроектов. Отметим, что цель данного законопроекта – создание возможностей для того, чтобы коммерческие банки без каких-либо дополнительных налоговых обязательств смогли простить физическим лицам штрафы и пени по линии просроченных кредитов, зарегистрированные до 31 мая 2018 года.

Также парламент Армении единогласно принял в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в закон «О благотворительности». До голосования депутат от блока «Царукян» Наира Зограбян заявила, что хоть по данному законопроекту у них была определенная обеспокоенность, «однако по результатам обсуждения вопроса с нашими коллегами все тревоги сняты и найден компромисс».

Отметим, что на сегодняшнем внеочередном заседании Национальное собрание Армении в первом чтении приняло также следующие законопроекты: «О внесении изменения в Административно-процессуальный кодекс», «О внесении изменений и дополнений в закон «О воинской службе и статусе военнослужащего», «О внесении изменений и дополнений в закон «Об обеспечении деятельности, обслуживании и социальных гарантиях должностных лиц».