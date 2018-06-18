«Когда я поняла, что эти письма не дошли до места назначения, то была очень разочарована»

«Дорогой солдат, каждый раз я молюсь за твою жизнь. Прошу Бога, чтобы он был с тобой, чтобы ты исполнил свой священный долг и вернулся домой живым и здоровым», - 11-летняя девочка написала это письмо в дни апрельской войны, отправила его на фронт и в течение двух лет так и не получила ответа.

И лишь вчера Татевик и ее одноклассники из новостей узнали, что еще в 3-ем классе написанные ими письма была посланы не в Карабах, а оказались на складе в особняке генерала Манвела Григоряна.

Одну из учениц ереванской школы № 164, Татевик Мгдесян, увиденное и услышанное очень взволновало: «Я посмотрела одно из этих видео и увидела, что там было мое письмо. Я увидела там и письма моих одноклассников. Сначала я подумала, что эти письма дошли до места. Но потом, когда еще раз посмотрела видео, поняла, что эти письма не дошли до адресата, и очень разочаровалась».

В видеоматериале, опубликованном Службой Национальной безопасности, наибольшее впечатление оставляют письма школьников. Сотрудники СНБ их нашли в коробках, заполненных продуктами питания и гигиеническими принадлежностями. Школа № 164 в 2016 году отправила воюющим на границе солдатам 10 таких коробок.

Директор школы Армине Нерсисян говорит, что вместе с учителями они собрали 200 тысяч драмов, сделали покупки и передали помощь для армии сотруднику Министерства обороны. «Сотрудник Министерства обороны вместе с оператором программы «Зинуж» был в нашей школе, и мы передали им, они загрузили в машину и увезли эти 10 коробок. И сегодня я хочу верить, что Министерство обороны, тем не менее, послало наши коробки. Как по дороге направление изменилось, я понять не могу».

Увидеть адресованную солдатам помощь на складе генерала ученикам и их родителям было неприятно. Директор школы сообщила, что сотрудники правоохранительных органов уже побывали в школе, взяли показания у организаторов. Они сообщили обо всех фактах, даже о благодарственной грамоте генерала Министерства обороны, которая была выдана школе за подобную инициативу.

Медикаменты, печенье, сигареты, нижнее белье и гигиенические принадлежности - 25 ящиков, заполненных этими вещами, в мае 2016 года отправила на границу школа № 50.

Одна из учителей школы, Овсанна Арутюнян рассказала, что когда вчера увидела, что отправленные их школой коробки оказались в доме Манвела Григоряна, не смогла сдержать слез. «Выясняется, что у нас в стране есть провозгласившие себя генералами люди, которые могут есть продукты, купленные на копейки, собранные социально необеспеченными семьями, и что самое ужасное, что не укладывается в рамки человеческой логики, - паек солдата, того солдата, который день и ночь охраняет покой того же генерала».

Со вчерашнего дня в школе все потрясены. Учителя не знают, как смотреть в глаза ученикам и объяснить им произошедшее. Особенно, когда предположительно присвоивший их пожертвования человек занимает почетное место на памятной доске школы - в ряду героев Карабаха.

«Это подлость, - сказала учитель Рузанна Манучарян. - Как можно есть хлеб солдата?»

Учителя школы рассказалբ, что коробки с помощью для солдат они должны были в те дни передать лицам, организовавшим благотворительный сбор в сквере Маштоца, однако неизвестно почему, их забрали люди из Союза добровольцев «Еркрапа», председателем которого является Манвел Григорян.

Почему так случилось, по их словам, знает только бывший директор школы.

Мы были уверены, что «Еркрапа» доставит коробки на передовую солдатам, сказали учителя. Еще больше, чем учителя сегодня были разочарованы ученики школы. Восьмиклассники посетовали на то, что не только их подарки не дошли до адресата, но и их письма остались непрочитанными.