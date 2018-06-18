Роберт Кочарян, Серж Саргсян и Левон Саргсян лишены звания почетного гражданина города Гюмри

По инициативе оппозиционной фракции «Гала» Совета старейшин города Гюмри, на состоявшемся сегодня заседании Совета звания почетного гражданина города Гюмри были лишены второй и третий президенты Армении – Роберт Кочатян и Серж Саргсян, а также старший брат Сержа Саргсяна – Левон Саргсян.

Фракция «Гала» также представила проект о лишении звания почетного гражданина Гюмри бывшего директора Службы национальной безопасности Горика Акопяна, однако Совет старейшин его отклонил, поскольку предлагалось лишить его этого звания посмертно.

Один из авторов инициативы Левон Барсегян сказал, что список почетных граждан должен быть очищен. Он собирается снова внести в повестку вопрос лишения Горика Акопяна звания почетного гражданина.

Роберт Кочарян был удостоен этого звания в 2002 году на том основании, что на средства фонда «Линси» в Гюмри была реализована крупная программа жилищного строительства. Серж Саргсян был удостоен этого звания в 2006 году, когда был министром обороны. При этом, оснований, по которым ему было присвоено это звание, представлено не было.

Присвоение брату Сержа Саргсяна Левону Саргсяну как директору фонда «Пюник» звания почетного гражданина города Гюмри два года назад вызвало большой шум. Он был удостоен этого звания на том основании, что проводит в Гюмри международный музыкальный фестиваль «Возрождение». Выясняется, однако, что участие в этом конкурсе не было бесплатным.

Представлявшая этот вопрос член Совета старейшин Арменуи Варданян сказала: «К примеру, в качестве членского взноса участники фестиваля из Арцаха и Армении платили от 3-х до 6 тысяч драмов, ансамбли - 20 тысяч драмов, иностранные участники - от 80-ти 100 евро. И в чем заключалась благотворительность Левона Саргсяна, непонятно. Фонд «Пюник» своей деятельностью всегда вызывал подозрение».

Жители Гюмри еще два года назад собрали около 2000 подписей, чтобы включить в повестку дня Совета старейшин вопрос лишения Левона Саргсяна звания почетного гражданина. Вопрос был включен, однако Совет старейшин проголосовал тогда против. Левон Саргсян лишь сегодня был лишен этого звания.

Таким образом, число почетных граждан Гюмри уменьшилось с 61 до 58. В ближайшее время будут представлены и другие имена с целью лишения их этого звания.