Шармазанов: «Тот, кто крадет у армии, заслуживает самой жесткой оценки»

«Если окажется, что все это правда, я считаю, что этому нет оправдания, это моя оценка», - сегодня в беседе с Радио Азатутюн заявил вице-спикер Национального собрания Эдуард Шармазанов, комментируя видео, опубликованное накануне Национальной службой безопасности, согласно которому член парламентской фракции Республиканской партии Армении (РПА), генерал Манвел Григорян «использовал продовольствие, предназначенное для солдат, участвующих в четырехдневной войне, в качестве корма для своих животных».

«Видео, обнародованное Службой национальной безопасности, не могло ни одного армянина оставить равнодушным. Теперь я должен заявить, что проблема находится исключительно в юридической плоскости, и надо дать возможность предварительному следствию осуществить действия в соответствии с законом. Естественно, сложно одним словом охарактеризовать [чувства, которые вызвало] то, что было опубликовано - гнев, разочарование... Если окажется, что все это правда, я думаю, что нет этому оправдания, это моя оценка. Кто бы это ни сделал – будь то герой или кто-то другой… Повторяю: то, что было обнародовано, вызывает озабоченность, разочарование, гнев», - заявил Шармазанов.

По его словам, тот, кто крадет у армии, заслуживает самых жестких оценок.

«В то же время, я должен сказать, что существует презумпция невиновности. Мы еще не слышали другую сторону - сторону Григорянов. Давайте будем следить за следствием, посмотрим, что выяснится. Будет вердикт суда, посмотрим, но я повторяю, если выяснится, что материалы в видеоролике, обнародованном Службой национальной безопасности, соответствуют действительности, то – я не могу подобрать слово – это заслуживает самой жесткой оценки. Я описываю поступок. Я неоднократно заявлял, и даже с трибуны Национального собрания, что тот, кто крадет у армии даже копейку, заслуживает самых жестких оценок, независимо от того, украл он пару носок илу тонну тушенки. Для меня оценка такова», - заявил представитель РПА.