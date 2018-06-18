Мэр Эчмиадзина объявил о своей отставке

Мэр Эчмиадзина Карен Григорян на своей странице в Facebook ночью объявил о своей отставке.

«Я, Карен Григорян, подаю в отставку по собственной воле», - написал он. Запись датирована 17.06.18.

В последние дни в Эчмиадзине проходили протесты с требованием отставки Карена Григоряна. Его сторонники, между тем, проводили контракции.

Напомним, что Карен Григорян является сыном депутата Национального собрания, генерала Манвела Григоряна.

В субботу Манвел Григорян был задержан Службой национальной безопасности, которая накануне опубликовала скандальные подробности обысков домов и помещений, принадлежащих генералу.