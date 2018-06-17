Правительство Пашиняна «безоговорочно» поддерживает политический курс властей Карабаха

Правительство Армении безоговорочно поддерживает политический курс властей Нагорного Карабаха. Об этом заявил глава армянского правительства Никол Пашинян в субботу на встрече с карабахским лидером Бако Саакяном в Степанакерте.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра Армении, на встрече, которая прошла в резиденции президента Карабаха, присутствовали также руководители различных ведомств Армении и Карабаха.

Поздравив новоназначенных членов правительства Карабаха, Пашинян подчеркнул важность того, что Бако Саакян готов к реализации реальных и содержательных изменений.

«Хотел бы в данном вопросе заявить о нашей безоговорочной поддержке арцахских [карабахских – ред.] партнеров и лично президента Бако Саакяна. Правительство Армении безоговорочно поддерживает принятый Вами политический курс», - отметил Пашинян.

В ходе встречи собеседники затронули вопросы сотрудничества между Арменией и Карабахом и его расширения.

Премьер-министр Армении и президент Карабаха обсудили широкий спектр вопросов сферы армейского строительства, экономики и других отраслей, отметив важность обмена опытом и более тесного взаимодействия между ведомствами.