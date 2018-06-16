Обзор прессы за 16 июня

Комментируя заявление Специальной следственной службы (ССС), в которой граждан просят сообщить сведения, которые могут пролить свет на поствыборные события 1-2 марта 2008 года, газета «Жоговурд» выражает надежду на то, что ССС распространила данное заявление для того, чтобы «реально раскрыть дело, а не замять его, как это делалось на протяжении 10 лет». «Ведь они могут оправдаться тем, что действительно хотели раскрыть дело, но вот граждане не отреагировали на их призыв и не предоставили дополнительных фактов. А если ССС действительно хочет раскрыть убийства 1 марта, то но у нее под рукой и так есть достаточно фактов», - пишет издание.

Редактор газеты «Аравот» пишет: «Изменение меры пресечения Самвелу Бабаяну и направление дела на дополнительное расследование было «сухим» правовым решением проблемы, которое напрямую не связано с революцией. Его причастность к перевозке «Иглы» и к «отмыванию» евро суд первой инстанции не доказал, оставались сомнения, которые должны были быть истолкованы в пользу обвиняемого. Бабаян, конечно же, не Мать Тереза, он – полевой командир, с соответствующим образованием и своеобразным представлением о государстве, но это вовсе не служит основанием для выдвижения против него каких-либо непонятных обвинений. Мне кажется убедительным объяснение Бабаяна, что его хотели изолировать, так как он был фактическим руководителем избирательного штаба блока ОРО, и стояла задача не пропустить этот блок в парламент. Освобождение Жирайра Сефиляна мне кажется более спорным, потому что он не отрицает вооруженную борьбу, во время президентства Тер-Петросяна он имел отношение к группе «Дро», во время Кочаряна и Саргсяна лишался свободы за хранение незаконного оружия и по другим обвинениям. Логично предположить, что однажды ему не понравится власть Никола Пашиняна, и в этом случае он снова решит «реализовать свое право на восстание»».