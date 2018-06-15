Новое правительство заверяет, что сделает все возможное для содействия перезапуску «Наирита»

Министр экономического развития и инвестиций Арцвик Минасян говорит, что инвесторам, желающим перезапустить некогда химический гигант «Наирит», правительство готово не только дать «зеленый свет», но и предоставить все возможности.

Представители холдинга «Бизнес-финансовый центр Европа-Азия», выразившего готовность инвестировать в химзавод «Наирит», на днях встретились с представителями правительства, после чего заявили, что перед ними «зеленый свет» уже зажегся. Представители этого холдинга так и не пришли к согласию с прежним правительством Карена Карапетяна. Причина, по утверждению бывшего премьера, заключалась в отсутствии серьезного предложения и соответствующей программы, касающейся завода. Утверждения о наличии программы Карен Карапетян назвал «произвольными заявлениями» СМИ.

Между тем, министр Арцвик Минасян сегодня заявил: «Мы готовы предоставить все, только бы предложения были воплощены в жизнь. Мы ждем предложений в виде меморандума о сотрудничестве. Мы сделаем все возможное для достижения полного взаимопонимания».

Обсуждения холдинга с новым правительством продолжаются. Арцвик Минасян говорит, что в первую очередь необходимо выяснить, в каком техническом состоянии находится завод. На «Наирите» и раньше проводились аудиты. «Однако, как вы знаете, завод также находится в процессе банкротства, и мы прилагаем усилия для ускорения аудита, чтобы ситуация не дошла до критической», - сказал министр.

«Наирит» был признан банкротом в 2016 году на основании иска компании «Электрические сети Армении», которой завод задолжал более 1 млрд 200 млн драмов.

Бывший директор «Наирита» Карен Исраелян, в настоящее время борющийся за перезапуск завода, говорит, что после банкротства с завода было вынесено и продано довольно много имущества по ценам ниже рыночных.

Исполняющий обязанности директора «Наирита» Григорий Маркарян не согласен с бывшим директором. Он заверяет, что то имущество, которое необходимо для перезапуска, они бережно хранят.

Завод в общей сложности накопил 100 млн долларов долга перед 292 компаниями и отдельными лицами. Карен Исраелян говорит, что инвесторы не собираются погашать прежние долги.

Завод «Наирит» прекратил выпуск продукции в марте 2010 года, а большинство работников завода стали безработными в феврале 2015 года, когда были сокращены около 1700 сотрудников. Только после многочисленных акций протеста им удалось получить свою зарплату за несколько лет. 166 действующих сотрудников, обеспечивающих безопасность на заводе, и сегодня борются за то, чтобы получить зарплату за 5 месяцев.

Исполняющий обязанности директора завода Григорий Маркарян сообщил Радио Азатутюн, что в этом вопросе они также ждут ответа от правительства.