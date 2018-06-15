Пашинян рассказал о планах посетить Брюссель

В ближайшее время премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует посетить Брюссель.

Об этом сам Пашинян сообщил в прямом эфире на своей странице в Facebook, обобщая результаты своего рабочего визита в Москву, который он оценил положительно.

«В ближайшее время готовится мой визит в Брюссель, где будут мои встречи с высокопоставленными представителями Евросоюза. По всей вероятности, в Брюсселе я также приму участие в других мероприятиях», - отметил Пашинян.

По словам Пашиняна, в ближайшее время будут также и другие визиты. «Мы должны вести очень активную внешнюю политику. Конечно же, так называемых реверсов во внешней политике, как я уже говорил, не будет, и наша внешняя политика будет развиваться согласно логике, о которой я говорил, будучи еще кандидатом на пост премьер-министра, о чем также говорится в программе нашего правительства и о чем я говорил во время обсуждений программы правительства в парламенте», - подчеркнул глава армянского правительства.