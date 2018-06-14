Эксперт: Мы являемся свидетелями проявления политической воли в борьбе с коррупцией

Члены нового правительства обладают более скромными финансовыми средствами, чем члены предыдущего кабмина.

Премьер-министр Никол Пашинян в 2017 году при принятии депутатского мандата задекларировал один автомобиль, завершил год, имя на счету 790 тыс. драмов, а в течение года в качестве зарплаты задекларировал около 7 млн драмов и еще 1 млн драмов в качестве пожертвования.

Первый вице-премьер Арарат Мирзоян задекларировал один автомобиль, при вступлении в должность депутата у него на счету было 3 млн драмов.

Вице-премьер Тигран Авинян при вступлении в должность имел на счету 2400 долларов США и 600 тыс. драмов, а с января до вступления в должность получил доход в размере 14 тыс. США долларов.

Сравнительно большими финансовыми средствами обладает вице-премьер Мгер Григорян, выдвинутый от блока «Царукян». У него есть земельный участок, квартира, два гаража. При вступлении в должность он имел 77 млн драмов, а с начала года до мая в общей сложности он получил 28 млн драмов в качестве зарплаты. У него также есть акция, стоимость которой, согласно декларации, составляет 5020 драмов, однако, по данным издания «Хетк», вместо этого должно было быть указано 502 млн драмов, что является стоимостью доли вице-премьера в Ардшинбанке.

Ни один из министров не отличается крупным имуществом или финансовыми средствами, за исключением министра энергетики Артура Григоряна, который имеет выданные в качестве займа 335 млн драмов. Григорян также был назначен министром от блока «Царукян».

Эксперт по общественной политике антикоррупиционного центра «Транспаренси интернешнл» Лиана Галтахчян считает, что последние законодательные изменения позволяют властям в ближайшие годы пристально следить за доходами новых высокопоставленных чиновников.

«В плане законодательных регуляций изменилось то, что теперь по положению на день вступления в должность также и члены семьи будут представлять декларации. Очень важно начать именно с этого. В плане профилактики декларации являются прямым путем для проведения расследования в будущем, начиная со дня вступления в должность, а затем сравнивая с ежегодными декларациями и в конце с декларацией на день прекращения полномочий», - отметила она.

Комиссию по этике высокопоставленных должностных лиц, прежде занимавшуюся декларациями госчиновников, после конституционных изменений заменила комиссия по предупреждению коррупции, которая обладает более широкими полномочиями.

«В частности, комиссия должна проверять достоверность и полноту деклараций. У нее уже есть доступ к определенным информационным базам: Центральному депозитарию, кредитным бюро, некоторым информационным базам государственных органов и органов местного самоуправления», - сказала Галтахчян.

В случае подозрений, касающихся имущества, задекларированного чиновниками и членами их семей, комиссия отныне может возбуждать производство, привлекать чиновника к ответственности, а в случае уголовного состава преступления направлять дело в прокуратуру. «В этом случае уже применяется уголовная ответственность: предусмотрено и лишение свободы, и лишение права заниматься определенной деятельностью на определенный срок», - пояснила эксперт.

По ее мнению, есть возможность того, что закон будет действовать полноценно в условиях новой политической атмосферы: «Произошла смена системы ценностей, сейчас мы уже становимся свидетелями проявления четкой политической воли в борьбе с коррупцией, что, в отличие от прошлого, является не просто словами. Во всяком случае, начались определенные уголовные преследования. Конечно, нужно внимательно следить за их ходом, какой ход примут эти уголовные дела. Но считаю, что в данный момент как минимум у меня как у эксперта нет места для сомнений».

Состав комиссии по предупреждению коррупции пока не сменился: членами комиссии на данный момент являются члены той же комиссии по этике высокопоставленных должностных лиц.

В ближайшее время планируется сформировать конкурсный совет, который изберет кандидатов в новые члены комиссии и представит их Национальному собранию.