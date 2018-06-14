Пашинян с супругой присутствовали на гала-концерте, посвященном ЧМ-2018

Находящийся в России с рабочим визитом премьер-министр Армении Никол Пашинян накануневместе с супругой Анной Акопян присутствовал на гала-концерте, посвященном Чемпионату мира по футболу.

Как сообщает официальный сайт премьер-министра Армении, на концерте, который прошел на Красной площади в Москве, присутствовали президент РФ Владимир Путин, а также президенты и главы правительства ряда других стран, прибывшие в Москву для участия в торжественной церемонии открытия ЧМ-2018.

На концерте выступили всемирные звезды оперной сцены.

Отметим, что церемония открытия Чемпионата мира по футболу пройдет сегодня на московском стадионе «Лужники». Среди высоких гостей на нем также будет присутствовать премьер-министр Армении Никол Пашинян.