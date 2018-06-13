Пашинян в Москве встретился с Путиным

Сегодня находящийся с рабочим визитом в Москве премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Приветствуя Пашиняна, который прибыл в российскую столицу с целью присутствовать на церемонии открытия Чемпионата мира по футболу, которая состоится 14 июня на московском стадионе «Лужники», Владимир Путин поблагодарил гостя, отметив, что «теперь у нас есть возможность в рамках международного спортивного мероприятия поговорить о двусторонних делах».

«Единственное, что хотел бы сказать в начале, что Россия уверено удерживает первое место в торговом обороте с Арменией. Мы – партнер номер один в торгово-экономической сфере. В прошлом году у нас товарооборот вырос больше чем на 30 процентов, в этом году тоже уверенный рост», - приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

По словам российского президента, в значительной степени рост товарооборота происходит за счет увеличения поставок продукции сельхозназначения в Россию.

«И конечно, позитивный эффект, это очевидный факт, дает присоединения Армении к ЕАЭС – это наши общие оценки. Надеюсь, что мы будем и дальше двигаться по этому направлению. Очень рад возможности увидеться с Вами, поговорить по всему комплексу наших отношений», - отметил Владимир Путин.

В свою очередь Никол Пашинян поздравил российского лидера с прошедшим 12 июня праздником – Днем России.

«Я вчера был в посольстве России в Ереване и поздравил с праздником. И конечно, поздравляю Вас с Чемпионатом мира, потому что это очень важное и большое мероприятие – мирового масштаба, – и сейчас фактически внимание всего мира приковано к Москве. И спасибо за приглашение, конечно», - отметил он.

«Мы встретились в первый раз месяц назад, и тот факт, что мы встречаемся через 30 дней, думаю, что это показывает особый характер отношений Армении и России. Думаю, что это показывает еще и то, что те заявления, что были сделаны месяц назад, они не то что обоснованы, они сейчас конкретно реализуются.

И конечно, между Арменией и Россией особые отношения. Уверен, что эти отношения продолжат быть особенными, станут более особенными. Конечно, для нас очень важно, Армении и вообще правительству Армении, которое представляет народ Армении, ощущать такой приём в России – в Сочи, Москве.

И конечно же, это подчеркивает ту атмосферу, которую нам удалось создать в течение этих месяцев. И я думаю, что все – и в Армении, и в России – довольны этим развитием. И все еще надеются, что эти отношения будут развиваться более эффективно, на базе уважения двух народов, двух государств и на базе уважения интересов наших стран и уважения суверенитета наших стран. Это очень важно», - отметил Пашинян.

Как подчеркнул глава армянского правительства, для него«очень важно, что мы имеем возможность, и я уверен, что в будущем тоже будем иметь возможность часто встречаться и обсуждать всю повестку наших отношений».

«Все мы знаем, что повестка наших отношений очень большая, и есть очень много вопросов и в экономическом смысле, и в политическом смысле, и в региональном смысле. И, конечно же, мы надеемся на позитивный и конструктивный диалог. И убедились, что наш диалог именно такой. Очень рад этому и думаю, что в России и Армении и армянский народ, и российский народ это радует», - подчеркнул Никол Пашинян.