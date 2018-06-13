В результате изменений в накопительной пенсионной системе нагрузка на госбюджет увеличится на 12-15 млрд драмов в год

В результате изменений в накопительной пенсионной системе все работающие граждане, родившиеся в 1974 году и позже, с 1 июля будут обязаны перечислять в накопительную систему не 5% от своих доходов, а 2,5%, а государство возьмет на себя перечисление 7,5% вместо 5%.

Если сказанное выразить в цифрах, то получается, что, к примеру, в случае получения зарплаты в размере 200 тыс. драмов участник накопительной системы будет перечислять 5 тыс. драмов, в случае зарплаты в размере 300 тыс. драмов – 7,5 тыс. драмов. А те, чья зарпалпата составляет 500 тыс. драмов и выше, ежемесячно будут выплачивать не более 12,5 тыс. драмов.

Существенное сокращение зарплаты почувствуют на себе в особенности те граждане, на которых впервые распространится обязательный компонент. Со следующего месяца число присоединившихся к системе составит 80 тысяч человек. Однако, по словам члена общественного совета по реформам администрирования доходов Комитета государственных доходов (КГД) Ваагна Амбарцумяна, увеличатся доходы тех 200 тысяч граждан, которые уже на протяжении нескольких лет копят на обеспеченную старость. «Те, кто выплачивали до 1 июля, они также станут выплачивать меньше. В результате разница будет покрываться со стороны государства. Например, у получающего зарплату в 200 тыс. драмов доход увеличится на 5 тыс. драмов, то есть на 2,5%. У того, кто получает 500 тыс. драмов, доход увеличится на 12,5 тыс. драмов», - пояснил Амбарцумян.

Он добавил, что новые изменения будут стоить госбюджету 12-15 млрд драмов в год.

Однако чиновнику, который по специальности является экономистом, непонятна формулировка правительства о том, что система накопления по принципу «2,5%- с гражданина, 7,5% - с государства» будет действовать до соразмерной корректировки подоходного налога.

Эксперт КГД отметил, что, согласно новым изменениям в Налоговый кодекс, снижения ставок подоходного налога не ожидается. «Законопроект, предусматривающий внесение изменений в Налоговый кодекс, не включает снижение подоходного налога», - сказал он.