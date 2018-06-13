Пашинян рассказал о договоренности с банками по обнулению штрафов и пеней по просроченным кредитам граждан

Правительство Армении на заседании в понедельник приняло решение по просроченным кредитам, которое подразумевает, что штрафы и пени по просроченным банковским кредитам граждан будут обнулены.

Об этом, отвечая на вопросы граждан в прямом эфире на своей странице в Facebook, рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«На эту тему мы с банками уже имеем договоренности и примем законы, чтобы штрафы и пени по просроченным кредитам были полностью обнулены», - отметил Пашинян.

По словам премьер-министра, в результате этого отношения между банком и взявшим кредит клиентом вернуться на «нулевой уровень». «То есть, к точке, когда гражданин брал кредит. А негативные последствия, возникшие после этого, фактически, обнулятся», - отметил он.

Как отметил Пашинян, постепенно также планируется начать процесс очищения кредитных историй. «На начальном этапе будут очищены кредитные истории граждан, у которых есть небольшие задолженности, чтобы они могли брать новые кредиты. Постепенно число таких граждан будет увеличиваться», - отметил он.

Как подчеркнул Пашинян, его правительство тем самым выполняет данное им обещание. «Это в точности то, что я обещал 13 апреля 2018 года, когда мы пешком дошли то площади Свободы [в Ереване] и там на митинге я пообещал это сделать. И мы это делаем, и скоро это станет реальностью», - подчеркнул премьер-министр Армении.