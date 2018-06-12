Заявление Бако Саакяна «нацелено на то, чтобы предотвратить повторение событий Армении в Карабахе»

По словам политологов, заявление Бако Саакяна о том, что он не будет баллотироваться на пост президента Нагорного Карабаха в 2020 году, нацелено на то, чтобы предотвратить повторение событий Армении в Карабахе.

Как считает Акоп Бадалян, власти Нагорного Карабаха поняли, что если они не пойдут на изменения, то это поставит под угрозу не только их собственные позиции, но и позиции армянской стороны в процессе урегулирования карабахского конфликта.

«Лучше поздно, чем никогда. Очень хорошо, что изменения в Армении были восприняты властями в Арцахе [Нагорном Карабахе – ред.] как повод внести изменения в Арцахе. Тем более, что такой повод предоставили сами жители Арцаха, которые проводили акции протеста в течение нескольких дней», - отметил он.

Протесты, которые произошли в Степанакерте в начале месяца после инцидента с участием сотрудников Службы национальной безопасности, привели не только к отставке руководителей силовых структур, но и к отставке государственного министра Карабаха.

Накануне президент Карабаха Бако Саакян заявил, что не будет баллотироваться на президентских выборах 2020 года. «Я хочу официально заявить, что я не буду участвовать в выборах в качестве кандидата в президенты. Мое участие будет только в качестве гражданина Республики Арцах, который избирает нового президента. Это не решение, продиктованное моментом, а осознанное решение, вытекающее из нашей системы ценностей и императива построения демократической и цивилизованной страны».

Бако Саакян занимает пост президента Карабаха с 2007 года. Согласно изменениям, внесенным в Конституцию Нагорного Карабаха в начале прошлого года, до 2020 года в Карабахе должен править президент переходного периода. На этот пост также был избран Бако Саакян. Оппозиционеры утверждали, что целью конституционных изменений было продление власти Саакяна.