В Армении больше не должны назначаться послами люди, которых хотят отправить на пенсию - замглавы МИД

По мнению заместителя министра иностранных дел Армении Рубена Рубиняна, до революции в Армении назначения послов часто были не совсем логичными.

Отвечая на вопросы пользователей соцсети Facebook в студии Азатутюн ТВ, Рубинян отметил, что в Армении больше не должны назначаться послами люди, которых хотят отправить на пенсию или в приятную страну или в страну, где кто-то хочет вести бизнес.

«Считаю, что назначение послов с этого момента должны быть крайне логичными», - заявил представитель МИД Армении.