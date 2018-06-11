Пресс-секретарь Минобороны Армении опровергает утверждения азербайджанской стороны об «освобождении» территорий на Нахиджеванском участке

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян сегодня заверил, что утверждения азербайджанской стороны о завоевании территории на Нахиджеванском участке не соответствуют действительности.

Отметим, что в субботу Ованнисян сообщил, что в качестве гуманитарного шага армянская сторона позволила мирным азербайджанским гражданам на короткое время подойти к кладбищу, находящемуся в южной части разрушенного поселения Гюннут в Нахиджеване.

«С подобной просьбой на этом участке азербайджанская сторона обратилась впервые. Армянская сторона, оставаясь верной гуманитарным нормам и, как всегда, готовая на шаги по снижению напряженности, позволила мирным азербайджанским жителям на короткое время подойти к кладбищу в Гюннуте», - написал Ованнисян на своей странице в Facebook.

Между тем, азербайджанская сторона утверждает, что ее вооруженные силы «освободили» новые территории на Нахиджеванском направлении, и что посещение кладбища жителями Азербайджана стало возможным не благодаря «гуманитарному шагу» армянской стороны.

«Что касается конкретных утверждений о «освобождении» земель, деревень, территорий, то могу сказать, что если сложить цифры [азербайджанской] пропаганды за последние пять-шесть лет, то получится, что они «освободили» все Закавказье», - отметил в этой связи пресс-секретарь Минобороны Армении.

На вопрос, оправдан ли был гуманитарный шаг с армянской стороны, учитывая, что через несколько дней в результате нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны вновь погиб армянский военнослужащий, Арцрун Ованнисян ответил так: «Знаете, не нужно противопоставлять гуманитарные шаги постоянной агрессии. Другими словами, это не означает, что они должны совершать агрессию, а мы – гуманитарные шаги. Это разные вещи. Но когда нужно будет идти на гуманитарные шаги, мы это будем делать все зависимости от всего… В этом наше отличие от них».

Пресс-секретарь Минобороны Армении затруднился дать четкий ответ на вопрос, удовлетворит ли армянская стороны такую же просьбу азербайджанской стороны, если она поступит в ближайшее время. «Я не могу сказать. Еще раз говорю, не нужно обобщать. Есть ситуация, не нужно все обобщать особенно в Нахиджеванском направлении. В связи с Нахиджеваном есть много нюансов», - в беседе с Радио Азатутюн отметил Арцрун Ованнисян.