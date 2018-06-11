Сейран Оганян видит себя в политике

После изменений, произошедших во внутриполитической жизни Армении, бывший министр обороны Сейран Оганян намерен оставаться в политике, действуя либо в парламенте, либо вне его. Отвечая накануне на вопрос Радио Азатутюн, Оганян, однако, не уточнил, примет ли он участие в ожидающихся досрочных парламентских выборах.

«Сейчас я как гражданин РА решил в этих новых политических процессах быть образцовым гражданином. Будем следить за ходом этих процессов. Даст Бог, все пройдет мирно, мы будем среди наших политических деятелей либо в парламенте, либо вне его», - сказал Сейран Оганян.

Оганян, более восьми лет возглавлявший Министерство обороны Армении в период президентства Сержа Саргсяна, принимал участие в прошлогодних парламентских выборах в составе блока «Оганян-Раффи-Осканян» (ОРО), вместе с бывшим министром иностранных дел Варданом Осканяном и основателем партии «Наследие» Раффи Ованнисяном. Блок, однако, не прошел в парламент.

На вопрос Радио Азатутюн, будет ли сохранен этот формат после прошлогодней неудачи, Сейран Оганян ответил: «Мы очень хорошие товарищи, мы очень хорошие друзья, не только сейчас, но были ими и во время тех политических процессов. Мы регулярно встречаемся, но сегодня общих обсуждений не проводим».

Оганян вчера присутствовал на церемонии вручения гуманитарной премии «Аврора». На церемонии также присутствовал основатель партии «Наследие» Раффи Ованнисян. В интервью Радио Азатутюн последний подтвердил, что примет участие в ожидающихся внеочередных выборах в парламент, но также отметил, что пока неясно, будет ли сохранен формат блока ОРО.

«Я считаю, что в новой Армении должна быть новая платформа, которая не исключает сотрудничества и с бывшими партнерами. Считаю, что повестка дня открыта, когда мы действительно приблизимся к выборам, то есть, к завершающему этапу революции, я дам более конкретный ответ. На данный момент этот вопрос мы не обсуждали. Моя личная точка зрения заключается в следующем: чтобы революция воплотилась в досрочных выборах, сторонники революции, граждане должны создать единую платформу. Если этого не произойдет, конечно, будут альтернативы», - сказал Ованнисян.

Сейран Оганян в беседе с Радио Азатутюн коснулся также акций протеста, имевших место на прошлой неделе в Карабахе, в результате чего, напомним, подали в отставку госсекретарь Карабаха, а также руководители Службы национальной безопасности и полиции. Оганян выразил надежду, что сложившаяся там ситуация разрешится мирным путем, а власти во главе с президентом Карабаха Бако Саакяном найдут выход из ситуации.

«Я считаю, что то, что произошло в Армении, также не должно было произойти, потому что мы не должны были позволить, чтобы сложилась такая ситуация. То же самое и в Арцахе. Но я считаю, что власти Арцаха выйдут из этой ситуации», - сказал Сейран Оганян.