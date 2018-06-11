Ереван расценивает убийство военнослужащего Армии обороны Карабаха как «очередную провокацию» Баку

Официальный Ереван расценивает убийство военнослужащего Армии обороны Нагорного Карабаха выстрелом с азербайджанской стороны накануне визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Армению как «очередную провокацию» Баку. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря Министерства иностранных дел Армении Тиграна Балаяна.

По словам Балаяна, эта провокация «нацелена на обострение ситуации в регионе и провал договоренностей о снижении напряженности».

«Вчера вечером на линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана вследствие грубого нарушения азербайджанской стороной режима перемирия был убит военнослужащий Армии обороны Арцаха. Выражаем глубокие соболезнования родным и сослуживцам погибшего. Расцениваем данный шаг, совершенный накануне визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Армению, как очередную провокацию Баку, нацеленную на обострение ситуации в регионе и провал договоренностей о снижении напряженности. Данный инцидент в очередной раз подчеркивает важность соблюдения трехсторонних бессрочных соглашений о прекращении огня и его укреплении 1994-1995 годов, а также выполнения достигнутых на саммитах по карабахскому урегулированию 2016-2017 годов договоренностей о внедрении механизмов расследования инцидентов, расширении команды личного представителя действующего председателя ОБСЕ», - сказал Балаян.

Пресс-секретарь МИД отметил, что Армения многократно заявляла, что ключом к прогрессу в процессе урегулирования карабахской проблемы является формирование способствующей мирным переговорам атмосферы.

«Подобные действия азербайджанской стороны, по сути, преследуют противоположную цель, - сказал Бабаян и продолжил: - Ответственность за все возможные последствия этой провокации полностью несет азербайджанская сторона».

