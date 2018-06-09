Обзор прессы за 9 июня

Газета «Жоговурд» отмечает, что разоблачения, сделанные новыми властями в течение месяца после «бархатной» революции, дают возможность сформировать предметное представление об уровне коррупции, которая существовала в Армении за последние 20 лет. «Но более громкие разоблачения можно ожидать после того, как будет полностью сформирована и начнет действовать Государственная служба контроля. А до этого надо констатировать один печальный факт: на протяжении 20 лет Армения была поглощена коррупцией, и это в том случае, когда прежние власти постоянно твердили о борьбе с коррупцией», - отмечает издание.

Редактор газеты «Аравот» пишет: «Единственным оппонентом премьер-министра при обсуждении правительственной программы была Республиканская партия Армении, что естественно, поскольку в парламенте Армении нет другой оппозиции...Но была и, так сказать, «оппозиция оппозиции» в лице блока «Царукян… В случае этого блока, (ядром которого является партия «Процветающая Армения» (ППА)), есть еще одна особенность, которая толкает их депутатов быть более активными в парламенте, чтобы бороться против республиканцев, чем это делают депутаты блока «Елк». Геворг Горгисян или Лена Назарян не нуждаются в том, чтобы доказывать, что они не имеют отношения к явлению, известному как «криминально-олигархическая система», та среда, из которой они вышли, не была связана с ней каким-либо образом. А вот у членов блока «Царукян» есть проблема предстать отдельно от этой системы. Теперь они считают, что последние 10 лет в Армении был диктаторский режим. (Лично мне кажется, что это не так, диктатура не ругательство, это политическая категория, признаков которой в нашей стране никогда не было: авторитаризм, да, был, и теперь есть шанс перейти к демократии). Но предположим, что ярлык «диктатура» верен. В таком случае, почему ППА дважды подписывала коалиционный меморандум с диктатором и принимала министерские и другие должности во времена диктаторства?»

