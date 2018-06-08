Тариф на электроэнергию для социально необеспеченных семей может снизиться на 10 драмов

Возможно, тариф на электроэнергию для примерно 120 тысяч социально необеспеченных семей с 1 июля снизится на 10 драмов. Сегодня в беседе с журналистами об этом заявил министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Артур Григорян.

При этом, на снижение тарифа средства из госбюджета потрачены не будут. По словам министра, компания «Электрические сети Армении» (ЭСА) обязалась снизить тариф за счет своей прибыли. «В результате соответствующих переговоров выяснилось, что для социально необеспеченных семей, число которых составляет от 110 до 120 тысяч (это число будет уточнено), на данный момент есть возможность снизить цену 1 кВт на 10 драмов. По текущим тарифам социально необеспеченные семьи платят 40 драмов за 1 кВт по дневному тарифу и 30 драмов за 1 кВт по ночному тарифу», - сказал министр, подчеркнув, что в случае снижения тарифа на 10 драмов эти цифры будут соответственно уменьшены на 10 драмов.

В настоящее время оплата за потребляемую населением электроэнергию осуществляются как по дневному, так и по ночному тарифам. Дневной тариф составляет 44,98 драма за 1 кВт/ч, ночной тариф - 34,98 драма за 1 кВт/ч. Социально необеспеченные семьи сегодня платят примерно на 5 драмов ниже этой цены. «В результате переговоров с ЭСА компания взяла на себя обязательство за счет своей прибыли, без обсуждения в Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) снизить тариф», - сказал Артур Григорян, добавив, что компании это обойдется примерно в 2 млрд драмов.

Почему компания «Электрические сети Армении» решила отказаться от своей ежегодной прибыли в 2 млн драмов для того, чтобы снизить тариф на электроэнергию для 120 тысяч социально необеспеченных семей в Армении, неясно. Мы попросили прокомментировать этот вопрос в самой компании, однако ответа не получили.

Министр Артур Григорян сегодня на встрече с журналистами то и дело повторял, что компания давлению не подвергалась. «Я говорю, что было проведено совместное обсуждение, уже примерно неделю мы вместе обсуждаем, анализируем. У нас была возможность предложить этот процесс КРОУ, однако ЭСА попросила, чтобы они сделали это своими средствами, поскольку в ЭСА существует долгосрочная инвестиционная программа, есть также вопрос кредитоспособности, есть вопрос их рейтинга, у них есть серьезные обязательства перед международными структурами. Мы всего лишь пошли навстречу, с нашей стороны никакого влияния нет и быть не может», - сказал Артур Григорян.

Что касается возможности снижения общего тарифа на электроэнергию, то министр сказал, что на этот вопрос можно будет ответить только в конце этого года, когда будет обновлен договор с российской стороной о поставках газа. Министр не исключил, что в определенных условиях будут проведены переговоры с иранской стороной. «Все возможно, - сказал он. - Мы заинтересованы в том, чтобы в Армению импортировался дешевый газ», - сказал министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов.