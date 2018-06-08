«Решите эти вопросы, или решу я»: премьер о ночных фейерверках

Под конец сегодняшнего заседания правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что фейерверки не должны происходить вне отведенного на это законом время.

Так премьер отреагировал на вопрос, поднятый министром здравоохранения Арсеном Торосяном, о том, что в обход закона фейерверки происходят в ночное время.

«Хочу воспользоваться этой трибуной и заявить, что прошлой ночью в 00:30 в ереванском районе Норк-Мараш был фейерверк. Видео есть в интернете. Фейерверк осуществлялся как с нарушением порядка, то есть после 23:00, так и с нарушением пожарной безопасности. Я знаю, что у нас есть пробелы в законодательстве, но я прошу все заинтересованные организации заняться этим вопросом, потому что спокойный сон одного ребенка важнее, чем праздник 500 человек», - сказал министр.

Начальник полиции Армении Валерий Осипян заявил, что полиция регулярно делает заявления в этой связи, хотя есть трудно выявляемые случаи.

Первый вице-премьер Арарат Мирзоян добавил: «Например, фейерверк делают с футбольного поля возле здания, люди звонят в полицию, но когда приезжают полицейские, как им узнать, кто это сделал?»

Премьер-министр Пашинян на это сказал: «Вы лучше решете эти проблемы, или решу я».

«Если не будет положен конец [незаконным] фейерверкам, если соответствующая служба не может обеспечить исполнение закона, значит она работает плохо… В ресторанах это происходит регулярно, ресторан же никуда не убегает. Если участковый не знает, кто произвел незаконный фейерверк, значит, он работает плохо. То есть, если мы не сможем найти тех, кто делает фейерверк, также мы не сможет обнаружить и тех, кто раздает избирательные взятки, так же не сможем раскрывать квартирные кражи. Меня удивляет такое обсуждение», - заявил Никол Пашинян.