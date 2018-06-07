Национальное собрание Армении утвердило программу правительства

Сегодня на внеочередном заседании Национального собрания армянские парламентарии одобрили программу, представленную правительством, сформированным премьер-министром Николом Пашиняном.

В пользу утверждения программы проголосовало 62 депутата, в том числе некоторые депутаты фракции бывшей правящей Республиканской партии Армении (РПА), не представляющие так называемое политическое крыло. Против программы правительства проголосовало 39 депутатов-членов фракции РПА.

Отметим, что для утверждения программы требовалось 53 голоса «за».

Согласно официальному сайту премьер-министра, ключевой целью деятельности правительства является «установление ценностей ненасильственной, бархатной, народной революции, произошедшей в Армении в апреле-мае 2018 года, как основы общественных и национальных отношений и реализация революционных идей как постоянной политической реальности».

В программе правительства также затрагивается подготовка к внеочередным парламентским выборам. «Национальное собрание шестого созыва не выражает реальных политических настроений и предпочтений народа Армении, а также реального соотношения сил. Этот факт обуславливает неоспоримую необходимость проведения внеочередных парламентских выборов в Армении. Правительство придает большое значение проведению внеочередных парламентских выборов, которые будут действительно свободными, справедливыми, прозрачными и демократическими. Чтобы провести такие выборы и зафиксировать результаты выборов, которые не будут оспариваться обществом, необходимо провести значительные реформы в Избирательном кодексе и избирательной системе», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте премьер-министра.

Отметим, что правительство Пашиняна планирует проведение досрочных парламентских выборов максимум в течение года.