Реальное препятствие для ведения бизнеса в Армении устранено за один день - Арарат Мирзоян

Реальное серьезное препятствие для ведения бизнеса в Армении было фактически устранено за один день. Об этом сегодня на брифинге с журналистами заявил первый вице-премьер Арарат Мирзоян.

«В Армении было несколько вопросов, которые в значительной степени затрудняли реальное ведение бизнеса. Прежде всего, это различные коррупционные схемы и личные деловые интересы властей. Например, если у меня, первого вице-премьера, будет личный бизнес-интерес в какой-либо сфере, то кто-то другой столкнется с большими трудностями в соревновании со мной, потому что могут быть задействованы различные схемы. Этот вопрос, а также вопрос независимых судов в Армении, были решены за один день», - заявил Мирзоян.

Мирзоян заверил, что у представителей новой власти Армении нет личных деловых интересов, и они ни коим образом не влияют на судебную систему. «Это два важных фактора, которые необходимы для бизнеса и которые открывают двери для международного, крупного бизнеса. Крупные компании проводят определенные этапы планирования, этапы исследования рынка, и я уверен, что в ближайшие месяцы и годы мы увидим значительные изменения в этом вопросе», - подчеркнул Арарат Мирзоян.

Отвечая на вопрос Радио Азатутюн, связан ли выход двух депутатов-владельцев бизнеса Самвела Алексаняна и Артака Саргсяна из фракции Республиканской партии Армении с недавними разоблачениями Службы национальной безопасности, Мирзоян сказал: «Честно говоря, я не склонен связывать между собой много разных вещей. Фактически, самым важным фактором, который играет здесь роль, является, как мы уже говорили, то, что мы строим новую Армению. Мы провели черту, мы знаем, что многие люди по старым правилам игры участвовали в различных схемах, и мы заявили, что отныне бизнес не должен будет вести теневую экономику, платить взятки. Бизнес должен оставаться бизнесом, он должен заниматься своими деловыми интересами и платить налоги, как это определяет закон. При новых правилах игры бизнесменам больше не понадобятся политические связи. У нас четкое соглашение с ними – вы ведете свой бизнес и платите налоги, ничего другого, связывающего вас, нет».

Первый вице-премьер выразил надежду на то, что депутатами, которые покидают фракцию РПА, движет «забота о государстве и желание поддержать новое правительство».