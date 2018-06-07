Парламент Армении обсуждает вопрос об утверждении правительственной программы LIVE

Сегодня проходит внеочередное заседание Национального собрания Армении, на котором обсуждается вопрос об утверждении программы правительства, сформированного премьер-министром Николом Пашиняном.

Напомним, что правительство одобрило эту программу и направило ее в парламент 1 июня.

Согласно официальному сайту премьер-министра, ключевой целью деятельности правительства является «установление ценностей ненасильственной, бархатной, народной революции, произошедшей в Армении в апреле-мае 2018 года, как основы общественных и национальных отношений, и реализация революционных идей как постоянной политической реальности».

В программе правительства также затрагивается подготовка к внеочередным парламентским выборам. «Национальное собрание шестого созыва не выражает реальных политических настроений и предпочтений народа Армении, а также реального соотношения сил. Этот факт обуславливает неоспоримую необходимость проведения внеочередных парламентских выборов в Армении. Правительство придает большое значение проведению внеочередных парламентских выборов, которые будут действительно свободными, справедливыми, прозрачными и демократическими. Чтобы провести такие выборы и зафиксировать результаты выборов, которые не будут оспариваться обществом, необходимо провести значительные реформы в Избирательном кодексе и избирательной системе», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте премьер-министра.

Отметим, что правительство Пашиняна планирует проведение досрочных парламентских выборов максимум в течение года.

Для того, чтобы программа была утверждена, правительству необходимо получить голоса как минимум 53 депутатов.