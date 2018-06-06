РПА теряет абсолютное большинство в парламенте

Фракция еще недавно правящей Республиканской партии Армении (РПА) потеряла абсолютное большинство в парламенте страны. Сегодня заявление о выходе их фракции представил также депутат-бизнесмен Самвел Алексанян, в результате из 58 депутатов во фракции на данный момент осталось 52.

Напомним, ранее о выходе из фракции РПА заявили крупные предприниматели Арман Саакян и Артак Саргсян, президент Федерации бокса Артур Геворкян, приходящийся зятем бывшему начальнику полиции Владимиру Гаспаряну, бывший замглавы Службы нацбезопасности и экс-губернатор Ширакской области Феликс Цолакян, руководитель земляческого союза «Джавахк» Ширак Торосян.

Глава фракции РПА Ваграм Багдасарян в беседе с Радио Азатутюн сообщил, что заявление о выходе их фракции Алексанян подал сегодня, и завтра фракция рассмотрит как его заявления, так и аналогичные заявления других депутатов-бизнесменов - Артака Саргсяна и Армана Саакяна.

Багдасарян еще раз заверил, что представители бизнеса свободны в своих действиях и с их уходом фракция самоочищается.

Таким образом, число членов республиканской фракции теперь составляет 52.

«Сегодня мы не имеем абсолютного большинства, мы остаемся самой представительной политической силой в парламенте, - в беседе с Радио Азатутюн сказал депутат-республиканец Армен Ашотян, пояснив: - Иными словами, первой фракцией по количеству голосов, и если все остальные депутаты будут голосовать единогласно, они станут решающим большинством».

Напомним, Национальное собрание Армении состоит из 105 депутатов, что означает, что фракция РПА, сохраняя большинство, теряет абсолютное большинство в парламенте, то есть, 50+1% мандатов.

Кстати, Армен Ашотян подчеркнул, что выход некоторых деятелей из их фракции обусловлен возможными репрессивными действиями со стороны государственного аппарата. На вопрос Радио Азатутюн, как он оценивает сложившуюся ситуацию, когда РПА потеряла абсолютное большинство, Ашотян ответил: «Ситуацию следует оценивать в русле трансформации политических процессов. Очевидно, однако, что выход некоторых деятелей из фракции обусловлен также возможными несоразмерными и репрессивными действиями государственного аппарата или опасениями».

В ответ на уточняющий вопрос о том, считает ли он, что действительно существуют реальные опасения репрессий, Ашотян сказал: «После смены власти одно из моих первых выступлений в Национальном собрании было именно о том, что есть озабоченность и опасения, связанные с политическими преследованиями. Сегодня политические преследования пытаются иногда скрыть под видом процесса правосудия, но я хочу особо подчеркнуть, что, похоже, есть тенденция к селективному, избирательному правосудию».

А другой депутат фракции Республиканской партии, глава постоянной парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Геворк Костанян, комментируя шаги своих коллег, один за другим покидающих фракцию, в ответ на вопрос Радио Азатутюн подчеркнул: если даже во фракции РПА останется всего один человек, все равно он не покинет фракцию.

На вопрос Радио Азатутюн, чем обусловлена его решимость остаться во фракции РПА, Костанян, который не является членом Республиканской партии, ответил: «Потому что я могу выйти из фракции в том случае, если приму решение о сложении с себя депутатского мандата».

Кстати, еще один член фракции РПА, бывший начальник полиции Алик Саргсян, пока не может точно сказать, останется он во фракции или по примеру других коллег покинет ее.

«Честно говоря, в данный момент я пока не решил. Посмотрим, жизнь покажет», - сказал Саргсян в беседе с Радио Азатутюн.

На замечание о том, значит ли это, что он не исключает, что также может выйти из фракции, экс-глава полиции ответил: «В политике ничего не исключено».

Алик Саргсян также подчеркнул, что в партии должны остаться идейные люди, а бизнесмены должны заниматься бизнесом.