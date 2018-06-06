Отношения Евросоюз-Армения достигли новых высот - доклад ЕС

С января 2015 года отношения между Евросоюзом и Арменией зарегистрировали значительный прогресс. Об этом говорится в новом докладе Европейской комиссии.

В докладе, посвященном отношениям ЕС-Армения, говорится о том, что переговоры и вступление в силу на временной основе Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, подписанного в ноябре 2017 года, а также завершение работы над «Приоритетами партнерства» в феврале этого года способствовали этому успеху.

Доклад ЕС опубликован сегодня в преддверии первого заседания Совета партнерства ЕС-Армения, которое состоится 21 июня, и представляет анализ событий, произошедших в Армении, а также в отношениях ЕС-Армения за последние два с половиной года.

«Мы стали свидетелями очень важного периода для отношений между ЕС и Арменией и для самой Армении. В наше новое двустороннее соглашение вложено много тяжелой работы и решимости, что принесет очевидную выгоду нашим гражданам – от повышения прозрачности и подотчетности до создания более широких возможностей для торговли и инвестиций, а также защиты окружающей среды. Настало время реализовать соглашение вместе с нашими приоритетами партнерства, чтобы огромная работа завершилась конкретными результатами», – заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-председатель Европейской комиссии Федерика Могерини.

«В дополнение к новому соглашению, которое было единогласно ратифицировано парламентом Армении и в настоящее время применяется на временной основе, мы также видим обнадеживающие шаги для сближения наших граждан посредством парафированного Соглашения между Арменией и ЕС об общей авиационной зоне и расширения Трансъевропейской транспортной сети. Армения также приняла активное участие в саммите Восточного партнерства в Брюсселе в ноябре прошлого года, когда лидеры одобрили «20 результатов к 2020 году», – в свою очередь, заявил комиссар ЕС по вопросам расширении и европейской политики соседства Йоханнес Хан.

В новом докладе отмечается также, что мирные протесты в апреле и мае 2018 года привели к смене правительства в соответствии с Конституцией Армении. ЕС продолжит поддерживать реформы в Армении, способствующие укреплению демократии, верховенства закона и защиты прав человека, а также устойчивой и благополучной социально-экономической системы.

В докладе подчеркивается, что большинством в парламенте Армении был принят закон о предотвращении насилия, защите жертв и восстановлении сплоченности в семье, который ЕС считает важным шагом в направлении большей защиты прав человека и гендерного равенства.

В области образования реформы проводились в соответствии с Болонским процессом при поддержке программы Erasmus+. Армянские университеты смогли модернизировать учебные программы. Согласно докладу, 1800 студентов и преподавателей университетов участвовали в программах по обмену в рамках соглашений ЕС-Армения вплоть до конца 2017 года.

В 2016 году Армения стала ассоциироваться с Рамочной программой по развитию научных исследований «Горизонт 2020», которая открывает новые возможности для исследовательских институтов и предприятий страны, направленных на усиление трансформации научных знаний в коммерческие возможности. Инициатива «ЕС для инновации» (EU4 Innovation ), начатая в ноябре 2016 года, направлена на стимулирование инноваций в странах Восточного партнерства. В Ереване будет создан Центр «ЕС для инновации», способствующий научному образованию и тесным связям между университетами и предприятиями.

Начиная с 2014 года, ЕС предоставил Армении финансовую поддержку в размере почти 120 млн евро, уделяя особое внимание развитию частного сектора, управлению и образованию. Кроме того, Армения также воспользовалась программами финансирования более чем одной страны. Развитие транспортной инфраструктуры и энергоэффективность были поддержаны в рамках Инвестиционного фонда соседства, а дальнейшая поддержка ЕС направлена на предоставление конкретных результатов гражданам в таких областях, как судебная реформа, доступ к финансам и экономическое развитие, связь, образование и мобильность. Поддержка гражданского общества, права человека, углубление демократии и усиление участия граждан будут оставаться в центре внимания ЕС.

Отмечается также, что ЕС в полной мере поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта. «Европейский союз твердо убежден в том, что конфликт требует скорейшего политического урегулирования - в соответствии с принципами и нормами международного права», – говорится в сообщении.

