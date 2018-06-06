Начальник ССС уходит в отставку

Начальник Специальной следственной службы (ССС) Армении Ваграм Шагинян подал в отставку. Об этом в послании, опубликованном на официальном сайте ССС, сообщил сам Ваграм Шагинян.

Он, в частности, отметил, что в сложившихся обстоятельствах более не считает целесообразным продолжать свою дальнейшую службу.

«За последние 5 лет своей службы я доказал, что оставался верным своей миссии – борьбе с коррупцией. Рад, что могу с открытым челом заявить, что нигде в других структурах борьба с коррупцией не была столь эффективной, как в Специальной следственной службе Республики Армения.

В ходе своей работы я действовал без громогласных заявлений и резонанса, с большим чувством ответственности и с большой преданностью, старался делать все возможное, чтобы в службе работали преданные своему делу, знающие и честные следователи, которые в силах проводить качественное предварительное следствие.

Будучи гордым упомянутыми выше и другими достижениями службы, тем не менее, считаю необходимым сообщить, что в сложившихся обстоятельствах более не считаю целесообразным продолжать свою дальнейшую службу. Благодарю своих коллег за совместную преданную работу в течение этих 5 лет.

Искреннее и уверенно считаю, что оставляю после себя беспристрастную, неподкупную, сплоченную и преданную государству команду профессионалов, которая, я убежден, будет и впредь служить нашему государству и народу с такой же эффективностью и достоинством», – в частности, говорится в заявлении Ваграма Шагиняна.

Отметим, что Шагинян занимал эту должность с 2013 года.