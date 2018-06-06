Самвел Алексанян выходит из фракции РПА

Депутат Национального собрания Армении Самвел Алексанян выходит из фракции Республиканской партии Армении (РПА).

Как Радио Азатутюн сегодня сообщил глава фракции Ваграм Багдасарян, Алексанян представил соответствующее заявление сегодня.

Ранее о выходе из фракции РПА заявили крупные предприниматели Арман Саакян и Артак Саргсян, президент Федерации бокса Артур Геворкян, бывший замглавы Службы нацбезопасности и экс-губернатор Ширакской области Феликс Цолакян, руководитель земляческого союза «Джавахк» Ширак Торосян.

С учетом этого в составе фракции РПА из 58 депутатов осталось 52. Таким образом, фракция лишилась большинства в Национальном собрании, которое состоит из 105 депутатов.