На московской встрече глав МИД Армении и России будет обсуждаться и карабахская проблема

В ходе переговоров министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна и его российского коллеги Сергея Лаврова в Москве будет обсуждаться также карабахская проблема. Об этом сегодня на встрече с журналистами сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Балаян добавил, что Мнацаканян отправится с рабочим визитом в российскую столицу завтра. «Обсуждения будут в контексте состоявшейся 14 мая встречи Пашинян-Путин, будут обсуждаться вопросы совмещения наших усилий и в двусторонней плоскости, и на многосторонних площадках, и, естественно, будет затронута карабахская проблема», - сказал он.

Мы поинтересовались у Тиграна Балаяна, ожидаются ли новые предложения в переговорах по Карабаху, учитывая то обстоятельство, что после апрельской войны 2016 года в Карабахе в СМИ время от времени появляется информация об очередной инициативе Кремля в карабахских переговорах.

«13 января сопредседатели будут в Ереване, у меня нет информации о внесении новых предложений, такого нет», - сказал Балаян.

«Вы знаете, что есть предложения сопредседателей, основные положения которых отражены в пяти известных заявлениях, основой которых являются три равнозначных принципа международного права и шесть элементов в пакете предложений», - напомнил пресс-секретарь МИД.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ последний раз посетили регион в феврале этого года. 15 мая в Париже они встретились с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, после чего распространили совместное заявление, в котором отметили, что ожидают встречи с новым руководством Армении в июне.

Балаян добавил, что на данный момент нет договоренности о встрече между премьер-министром Армении и президентом Азербайджана либо министрами иностранных дел двух стран.

«13 июня сопредседатели будут в Ереване, это будет фактически первый непосредственный контакт между сопредседателями и новыми властями Армении, после чего будут запланированы дальнейшие шаги. В одном будьте уверены: если будет запланирован какой-либо контакт, это не будет храниться в секрете, об этом будет обязательно объявлено», - сказал Тигран Балаян.