Ваграм Багдасарян: «Мы не цепляемся за членов неполитического крыла фракции РПА, они могут уйти»

«Депутаты, представляющие неполитическое крыло Республиканской партии Армении (РПА), свободны, мы ни за кого не цепляемся, они могут уйти», - заявил глава фракции РПА Ваграм Багдасарян на сегодняшнем брифинге.

«Любая политическая сила, когда входит в политику, должна быть готова быть как властью, так и оппозицией, как большинством, так и меньшинством. Конечно же, если сделать небольшой исторический экскурс, то в истории мы не найдем такого, чтобы одна сила была властью, а большинство в парламенте было у другой политической силы, которая была бы оппозицией. Конечно, это говорит о единстве республиканцев, что мы считаем нормальным. Мы сами призвали тех депутатов, которые, по вашему определению, являются людьми бизнеса, представителями неполитического крыла быть свободными, если будут препятствия. Мы ни за кого не цепляемся, они могут уйти», - заявил Ваграм Багдасарян.

После ухода четырех депутатов в настоящее время фракция РПА насчитывает 54 члена, что на один голос больше большинства. В ответ на вопрос Радио Азатутюн о том, сколько членов РПА рассчитывает сохранить во фракции, Ваграм Багдасарян сказал: «Если мы не будем слишком их заставлять уходить, то у нас останутся 54 члена».

Глава фракции РПА также отметил, что они не будит чинить никаких препятствий для реализации программы правительства.