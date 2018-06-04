Мы никогда не строили и не собираемся строить отношения с одними за счет других - глава МИД Армении

«Мы никогда не строили и не собираемся строить отношения с одними за счет других», - заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в эфире «Воскресной аналитической программы Азатутюн ТВ с Грайром Тамразяном».

В ответ на замечание ведущего программы о том, что в некоторых неофициальных российских кругах с подозрением относятся к заявлениям премьер-министра Никола Пашиняна о том, что углубление и улучшение отношений между Арменией и Россией не означает, что Армения не должна углублять свои отношения также с Европейским союзом и с Западом в целом, Зограб Мнацаканян сказал следующее: «У нас были некоторые внутриполитические события, и это был внутриармянский процесс, умещающийся в армянскую реальность… Наша внешняя политика будет такой же. Если есть необходимость объяснить больше в том или ином поле, то надо приложить все усилия и максимально ясно объяснить, что мы никогда не строили и не собираемся строить отношения с одними за счет других и наоборот».

Подчеркнув, что Армения имеет очень глубокие и важные отношения с Россией, глава армянского внешнеполитического ведомства отметил, что соглашение с Европейским союзом не было подписано и не реализуется в ущерб других направлений, а дополняет все то, что делается ради интересов Армении.