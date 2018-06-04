Свитальский: «Как Европейский союз, мы готовы помочь Армении»

Европейский союз готов помочь Армении в борьбе с коррупцией. Об этом в эфире «Воскресной аналитической программы Азатутюн ТВ с Грайром Тамразяном» сказал руководитель делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальский.

Он отметил, что ряд конкретных программ ЕС по оказанию Армении содействия в борьбе с коррупцией уже запущен.

«Как Европейский союз, мы готовы помочь Армении. В настоящее время уже в запущен ряд конкретных программ содействия Армении в борьбе с коррупцией. Мы посмотрим, что содержится в новой программе правительства и готовы обсудить, какую поддержку мы можем предложить на техническом уровне», - отметил Петр Свитальский, подчеркнув, что уже достигнута договоренность с новым правительством Армении о том, что осенью в Ереван прибудет специальная группа ЕС для проведения «партнерского исследования».

«Его цель – поделиться с армянскими партнерами европейским опытом борьбы с коррупцией. Мы привлечем лучших экспертов из стран-членов ЕС, у которых есть опыт и знания как в положительном, так и в отрицательном плане, и этот опыт мы будем обсуждать с нашими армянскими коллегами в сентябре», - сказал посол Петр Свитальский, выразив убежденность в том, что у Европы есть много чего показать Армении в плане организации эффективной борьбы с коррупцией.