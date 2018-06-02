Обзор прессы за 2 июня

Газета «Айкакан жаманак» пишет: «Накануне в супермаркетах резко подорожал ряд товаров, в частности, мясо, овощи, зелень, фрукты местного производства. Конечно же, плохо, когда дорожает товар первой необходимости. Но если посмотреть на вопрос шире, то можно констатировать, что в этом нет ничего страшного. Данные товары подорожали только в супермаркетах и это связано с изменением налогового режима, в котором супермаркеты работали в прошлом… Панические настроения в связи с подорожанием ряда товаров в супермаркетах обусловлены тем, что мы чрезмерно зависим от крупного бизнеса, в том числе в розничной торговле. Со временем эта зависимость ослабнет и малый бизнес получит отнятый у него кислород».

Редактор газеты «Аравот» пишет: «Директора супермаркетов обратились к премьер-министру с письмом, смысл которого, если его оформить ясным образом, заключается в следующем: если мы будем действовать по закону, то разоримся, а цены на продовольствие возрастут. Я понимаю, что отношение общества к крупным владельцам крайне отрицательно, и вряд ли кто-то верит в то, что они говорят. Но экспертам и правительству здесь есть о чем подумать, возможно, законы были написаны так, что было трудно их не обходить, а в случае обхода, людям придется «платить». Однако принцип должен быть одним и тем же, сначала выполнить требование действующего (хотя и несовершенного) закона, и только затем думать о совершенствовании закона. В конце концов, во всем цивилизованном мире есть и супермаркеты, и небольшие ларьки и магазины, которые более или менее «мирно сосуществуют»».