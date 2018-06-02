Пашинян призвал «бойкотировать грабителей и коррупционеров»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook накануне призвал «бойкотировать грабителей и коррупционеров».

«Те, кто хотят искусственными подорожаниями доказать, что беззаконие лучше законности, очень быстро почувствуют на себе убеждающую силу закона», - написал он.

Отметим, что представители сетей супермаркетов в пятницу обратились с письмом к премьер-министру Армении Николу Пашиняну, в котором выразили обеспокоенность в связи с возможными рисками, связанными с дальнейшим функционированием пунктов торговли в свете последних разоблачений Службы национальной безопасности (СНБ).

СНБ Армении ранее сообщила о раскрытии крупной коррупционной схемы, по которой сеть супермаркетов «Ереван сити» уклонялась от уплаты налогов. В частности, крупная компания «Алекс Холдинг» регистрировала сотни фиктивных индивидуальных предпринимателей, оформляла на них оборот своей продукции, чтобы вместо НДС в размере 20% и налога на прибыль платить только налог с оборота в 2%.

В письме, в частности, отмечается, что его авторы приветствуют политику правительства, направленную на приведение в законное поле хозяйствующих субъектов, занимающихся торговлей. Вместе с тем они отмечают, что деятельность сетей супермаркетов, а также цены на сельскохозяйственную продукцию из-за ряда принципиальных причин оказались под угрозой.