Демонополизация станет мощным стимулом для экономического роста Армении - региональный директор ЕБРР

По словам директора Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в странах Восточной Европы и Кавказа Фрэнсиса Малижа, демонополизация экономики Армении станет мощным стимулом для экономического роста страны.

Сегодня в интервью Радио Азатутюн высокопоставленный представитель ЕБРР сказал, что он неоднократно обсуждал вопрос о монополиях с бывшими властями Армении, но получал общий ответ, что это сложный вопрос.

«В общем, монополия – это плохо, потому что это означает, что люди будут платить больше. Если монополия находится в сфере импорта фруктов, вы должны будет платить за эти фрукты больше. Монополии создают сверхприбыль для владельцев монополий и дополнительные расходы для других. Не секрет, что в экономике Армении много монополий, и мы считаем демонополизацию мощным стимулом для дальнейшего экономического роста. Кто захочет конкурировать с монополистами? Люди предпочитают эмигрировать», - сказал Фрэнсис Малиж.

По словам директора ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа, после революции инвесторы из Диаспоры снова заинтересованы в экономике Армении. «В целом, еще рано говорить о том, как это скажется на экономике Армении. Я думаю, что мирная передача власти была значительным событием: весь мир наблюдал за Арменией и наблюдал за мирной сменой власти, что является достижением и говорит о зрелости армянского общества и демократических институтов. Мы видим, что появились люди, которые четко говорят о борьбе с коррупцией, демонополизации экономики. Это хорошие вещи. Давайте посмотрим, какие будут действия», - сказал Фрэнсис Малиж.

Сегодня утром представителя ЕБРР принял премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фрэнсис Малиж заверил, что программы банка, связанные с Арменией, будут продолжены.

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