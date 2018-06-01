Президент назвал «абсурдом» сообщения о создании им партии

Президент Армении Армен Саркисян считает, что распространяемые в средствах массовой информации сообщения о его намерении создать партию являются «абсурдными».

«Я думаю, вы все еще услышите довольно много ложных, абсолютно бессмысленных сообщений. Если немного подумаете, то сами поймете, что это абсурд. Президент Республики должен быть не только беспартийным, но и должен быть, прежде всего, выше партийных, политических процессов. Только в этом случае он сможет выполнять свои обязанности», - в беседе с Радио Азатутюн заявил президент Саркисян.

Отметить, что по случаю Дня защиты прав детей президент Армении со своей женой Нуне Саркисян сегодня посетил благотворительную организацию «Орран», где участвовал в праздничном мероприятии, организованном для детей. На нем Армен Саркисян, в частности, сам приготовил бургеры для детей.