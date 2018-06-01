Правительство намерено придать новый импульс строительству автомагистрали «Север-Юг»

В строительстве участка Ланджик-Гюмри автомагистрали «Север-Юг», которое осуществляется одной китайской компанией, выявлен коррупционный процесс. Об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил вице-премьер Тигран Авинян. Он подчеркнул, что Комитет по государственным доходам (КГД) и полиция должны заняться этим вопросом.

«Проблема довольно глубокая. Одним из предлагаемых решений является приостановка сотрудничества с этой компанией. Но я не думаю, что это решение, есть также проблемы с коррупцией. Вопрос должен быть тщательно обсужден и необходимо найти всеобъемлющее решение. Мы должны углубиться в этот вопрос вместе с КГД и полицией», - сказал Авинян.

В свою очередь премьер-министр Никол Пашинян призвал найти максимально быстрые решения, поскольку этот проект оказывает влияние на развитие армяно-иранских и армяно-грузинских отношений. «В конце концов, строительство этого участка два года буксует. Строительство дороги тесно связано с развитием наших отношений с Ираном и Грузией. Мы должны работать быстро, чтобы строительство участка Ланджик-Гюмри возобновилось», - сказал Пашинян.

Из заявлений премьер-министра и вице-премьера становится ясно, что новое правительство в лице министерства транспорта, связи и информационных технологий, не собирается отказываться от проекта «Север-Юг». Однако, как и в прошлом, ответственная структура затрудняется назвать хотя бы приблизительную стоимость строительства дороги.

Исполняющий обязанности директора ГНКО при министерстве Вардан Карапетян отметил: «Пока мы находимся на разных этапах в разных частях дороги, никто не может назвать правдоподобную цифру конечной реалистичной стоимости коридора».

Первоначально в 2009 году стоимость строительства автомагистрали «Север-Юг» оценивалась в 962 миллиона долларов. Однако за эти годы цифра значительно возросла. Бывший министр транспорта, связи и информационных технологий Ваган Мартиросян год назад говорил о 2 миллиардах долларов.

По словам исполняющего обязанности директора ГНКО Вардана Карапетяна, резкое увеличение стоимости обусловлено изменением дорожного проекта. «Стоимость строительства дороги во многом зависит от категоризации дороги. Мы строим дорогу международной категории, что подразумевает определенные геометрические изменения дороги», - отметил он.