Расходы правительства были нелогичными и необоснованными - Эдуард Агаджанян

Администрация правительства раздута, а расходы нелогичны и необоснованны. Об этом на брифинге с журналистами после сегодняшнего заседания правительства заявил руководитель администрации премьер-министра Эдуард Агаджанян.

«Наши предварительные наблюдения показывают, что за эти годы штат администрации правительства был раздут, было много нелогичных и неоправданных расходов - речь идет о служебных автомобилях, талонах на дизтопливо, которые действительно были нелогичны, и вас скоро об этом проинформируют», - сказал Агаджанян.

Он заверил, что нынешнее правительство будет действовать более эффективно.

«Количество транспортных средств, находящихся в распоряжении администрации правительства, на данный момент составляет около 110. Речь не идет об автомобилях, находящихся в распоряжении других ведомств. По нашим предварительным расчетам, число транспортных средств подлежит сокращению на порядка 30 процентов. Естественно, автомобили министерств не входят в это число. В этом направлении также нужно изучить вопрос», - отметил он.

По словам Агаджаняна, количество топлива, еженедельно предоставляемого для руководителей отделов и ведомств, также чрезмерно и должно быть сокращено.