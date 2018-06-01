Правительство назначило 8 новых губернаторов

На сегодняшнем заседании правительство Армении назначило восемь новых губернаторов.
Губернатором Арагацотнской области назначен Ашот Симонян, губернатором Араратской области – Гарик Саргсян, губернатором Котайкской области – Романос Петросян, губернатором Тавушской области - Ваге Галумян, губернатором Ширакской области - Карен Саруханян, губернатором Гегаркуникской области – Ишхан Сагателян, губернатором Вайоц-дзорской области – Арагац Сагателян, губернатором Лорийской области – Грант Маргарян.
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