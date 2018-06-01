РПА готова обсуждать вопрос проведения внеочередных выборов

Республиканская партия Армении готова обсуждать вопрос проведения внеочередных парламентских выборов. Об этом накануне после заседания Исполнительного органа партии заявил бывший министр юстиции, член РПА Давид Арутюнян.

«Мы готовы к обсуждению как вокруг Избирательного кодекса, так и вокруг внеочередных выборов. Однако мы считаем, что эти обсуждения должны быть между политическими силами. Все силы, представленные в парламенте, должны участвовать в этих обсуждениях. Этого принципиально требуют как демократический подход, так и сформированная у нас традиция. До этого момента никакого предложения об участии в таких обсуждениях мы не получали, но мы выражаем нашу готовность», - заявил Давид Арутюнян.

По его словам, в РПА приветствуют выраженную премьер-министром Николом Пашиняном мысль о том, что выборы должны проводиться с внедрением нескольких дополнительных механизмов, в частности, с использованием единой онлайн базы данных отпечатков пальцев. «Мы считаем, что это очень полезное предложение и готовы участвовать в обсуждениях изменений в ИК, в частности, поддерживая этот тезис г-на Пашиняна, а также другое положение, согласно которому необходимо обеспечить мобильность избирательных списков. То есть, система должна быть совместима с контрольно-пропускными пунктами на границе и если кто-то переходит границу, то возможность для его голосования должна быть автоматически заблокирована. Мы приветствуем и это предложение г-на Пашиняна и однозначно поддержим его», - отметил он.

Вместе с тем, представитель РПА выразил оговорку в связи с предложением отменить так называемую рейтинговую систему голосования. «Мы продолжаем придерживаться мнения о том, что эта система является очень полезной системой… Известно, что в странах, где речь идет о так называемой стопроцентной пропорциональной системе с закрытыми списками, политика начинает концентрироваться в столицах, в этих странах избиратель, голосуя за ту или иную партию, не знает, какой конкретный депутат представляет его в парламенте, и в таких странах очень большую роль на себя берет верхушка партии. Очень часто это вызывает такое негативное явление как «человек-партия». Тем не менее, учитывая, что для этого должны быть определенные предпосылки, мы готовы обсуждать этот вопрос, хоть я и еще раз хочу повторить, мы считаем такую систему весьма важной для будущего Армении», - заявил Давид Арутюнян.

В свою очередь, вице-спикер парламента, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов после заседания Исполнительного органа РПА заявил, что партия не намерена чинить искусственные препятствия деятельности нового правительства.

По его словам, заседание Исполнительного органа вел лидер партии Серж Саргсян, присутствовал также первый зампред партии Карен Карапетян. Шармазанов сообщил СМИ, что обсуждались внутриполитические вопросы и стратегия партии, подчеркнув, что РПА продолжит свою деятельность как классическая политическая партия.

Говоря о программе правительства, Шармазанов отметил, что в РПА не намерены чинить искусственные препятствия деятельности нового кабмина. «Как будет голосовать РПА – покажет время. Ударов ниже пояса не будет. Я считаю логичным, что РПА не будет препятствовать, однако обсуждения будут содержательными, по сути вопроса», - заявил он.