«Мы начали проверки именно с объектов господина Царукяна» - глава МЧС

Гостем «Фейсбуковской пресс-конференции» Азатутюн ТВ стал министр по чрезвычайным ситуациям Грачья Ростомян. Ниже приводим отрывок из беседы с ним, а также видеозапись целиком.

- У вас есть собственный бизнес?

- Нет.

- Вы жили только на государственное жалование?

- Нет. Мои родители были довольно «старыми», так сказать, еще с советских времен «цеховиками», и у моего покойного отца было достаточно много помещений, магазинов, которые я получил в наследство от отца.

- Обнаружили ли Вы в МЧС тревожные факты, сотрудничаете ли с правоохранительными органами по вопросу злоупотреблений?

- На данный момент один случай уже направлен в соответствующие структуры, второй случай также будет направлен, наверное, сегодня или завтра утром. Конечно, по поручению премьер-министра мы все это осуществляем, и мы должны сделать все, чтобы минимизировать эти коррупционные риски и вообще их искоренить.

- Пожалуйста, хотя бы приблизительно поясните, что это за дела.

- Квалификацию им дадут соответствующие структуры. Когда следствие завершится, я публично выступлю.

- После событий в Кемерово уверены ли Вы, что если на каком-либо объекте в Армении возникнет пожар, то в плане безопасности все будет в порядке? Вы же знаете, как было раньше: брали деньги и ставили «галочку».

- На данный момент проверено более 160 объектов, мы обнаружили многочисленные недостатки, собственники отреагировали довольно адекватно, и эти недостатки были быстро устранены.

- Среди них были объекты, принадлежащие семье Гагика Царукяна?

- Мы начали проверки именно с объектов господина Царукяна, были выявлены недостатки, которые очень быстро были устранены.