Баку заверяет, что всегда готов к «субстантивным переговорам» по вопросу Карабаха

Официальный Баку отреагировал на заявление министра иностранных дел Армении о вероятности скорой встречи между премьер-министром Армении и президентом Азербайджана, заявив, что Азербайджан «всегда готов к субстантивным переговорам для достижения прогресса в урегулировании карабахского конфликта».

«Посредством этих переговоров должны быть обеспечены вывод ВС Армении с оккупированных территорий Азербайджана и возвращение вынужденных переселенцев на свои родные земли», - согласно АПА, сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Ранее глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, отвечая на вопрос телекомпании «Армения» о том, обсуждается ли в данный момент возможность встречи Пашинян-Алиев, сказал: «Непосредственные контакты будут тогда, когда мы достигнем этого момент. Я не говорю о месяцах, я говорю о неделях. Мы находимся в этом процессе».