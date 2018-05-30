Ссылки доступа

logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Политика

Собрание АРФ «Дашнакцутюн» выражает «полную поддержку курсу, выбранному органами партии»

Флаг АРФ «Дашнакцутюн» во время митинга (архив)

По приглашению Бюро АРФ «Дашнакцутюн» накануне в Ереване было созвано консультативное совещание руководящих органов организаций Армении и Диаспоры.

«В контексте новых реалий Собрание провело обстоятельное обсуждение внутриполитической ситуации в Армении, деятельности партии за прошедшие два месяца, а также затронуло возможные политические развития и планы на будущее», - сообщает офис по связям с общественностью АРФ «Дашнакцутюн».

«Собрание подтвердило приверженность партии придать новый импульс деятельности, ориентированной на Армению, и выразила полную поддержку политическому курсу, принятому органами партии в деле победы народного движения», - говорится в сообщении.

Ваше мнение

Показать комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG