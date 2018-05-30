Собрание АРФ «Дашнакцутюн» выражает «полную поддержку курсу, выбранному органами партии»

По приглашению Бюро АРФ «Дашнакцутюн» накануне в Ереване было созвано консультативное совещание руководящих органов организаций Армении и Диаспоры.

«В контексте новых реалий Собрание провело обстоятельное обсуждение внутриполитической ситуации в Армении, деятельности партии за прошедшие два месяца, а также затронуло возможные политические развития и планы на будущее», - сообщает офис по связям с общественностью АРФ «Дашнакцутюн».

«Собрание подтвердило приверженность партии придать новый импульс деятельности, ориентированной на Армению, и выразила полную поддержку политическому курсу, принятому органами партии в деле победы народного движения», - говорится в сообщении.