Армянские ВС просматривают больше азербайджанских поселений – пресс-секретарь Минобороны

Пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян прокомментировал появившиеся в соцсетях сообщения о новой азербайджанской позиции близ села Арени Вайоцдзорской области Армении.

Один из пользователей соцсети Facebook на своей странице поместил фотографии, утверждая, что на них виден азербайджанский пост, из которого армянское село полностью просматривается.

«Вооруженные силы Армении несут постоянное боевое дежурство и проводят работы по всей протяженности границы Армении. На Нахиджеванском участке эти работы протекают в нормальном русле, и на участках, о которых говорится в соцсетях, также проводятся масштабные боевые и не только боевые работы», - отметил Ованнисян.

По его словам, боеспособность и возможности армянских вооруженных сил не определяются какой-либо одной боевой позицией или высотой.

Как подчеркнул Арцрун Ованнисян, у армянской стороны тоже есть множество господствующих позиций и высот. «Мы просматриваем больше азербайджанских поселений», - заметил пресс-секретарь Министерства обороны Армении.