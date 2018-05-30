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Экономика

Правительство рассматривает возможность снижения тарифов на газ и электричество

Министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Артур Григорян

Министерство энергетики обсуждает возможность снижения тарифов на газ и электроэнергию. Об этом сегодня заявил министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Артур Григорян.

Григорян вместе с тем отметил, что пока неясно, будет ли тариф снижаться или оставаться неизменным.

Заместитель председателя Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Микаел Согомонян сообщил, что в настоящее время они проводят интенсивные обсуждения по данному вопросу.

Отвечая на вопрос Радио Азатутюн, возник ли вопрос о снижении тарифов после смены власти, Согомонян сказал, что они обсуждают такой вопрос каждый год.

Заместитель председателя КРОУ затруднился ответить, насколько будет возможно снизить тарифы.

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