Премьер-министр Армении прибыл в Грузию с официальным визитом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду с двухдневным официальным визитом прибыл в Грузию, сообщает пресс-служба правительства.



В рамках визита Пашинян проведет встречи с премьер-министром Грузии Гиоргием Квирикашвили, президентом Гиоргием Маргвелашвили, главой парламента Ираклием Кобахидзе и Католикосом Всея Грузии Илией Вторым.

Глава армянского правительства в Тбилиси возложит венок к памятному мемориалу на площади «Героев».



Он встретится также с представителями армянской общины Тбилиси, посетит дом-музей Ованнеса Туманяна и культурный центр.



Пашинян примет участие в мероприятиях, посвященных 100-летию Первой Республики Армении, в частности, в открытии посвященной празднику мемориальной доски в Тбилиси, а также в приеме.



Запланированы также визиты премьер-министра в Джавахк, Ниноцминду и Ахалкалаки, где состоятся встречи с представителями тамошних армянских общин.