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Премьер-министр Армении прибыл в Грузию с официальным визитом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду с двухдневным официальным визитом прибыл в Грузию, сообщает пресс-служба правительства.

В рамках визита Пашинян проведет встречи с премьер-министром Грузии Гиоргием Квирикашвили, президентом Гиоргием Маргвелашвили, главой парламента Ираклием Кобахидзе и Католикосом Всея Грузии Илией Вторым.

Глава армянского правительства в Тбилиси возложит венок к памятному мемориалу на площади «Героев».

Он встретится также с представителями армянской общины Тбилиси, посетит дом-музей Ованнеса Туманяна и культурный центр.

Пашинян примет участие в мероприятиях, посвященных 100-летию Первой Республики Армении, в частности, в открытии посвященной празднику мемориальной доски в Тбилиси, а также в приеме.

Запланированы также визиты премьер-министра в Джавахк, Ниноцминду и Ахалкалаки, где состоятся встречи с представителями тамошних армянских общин.

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