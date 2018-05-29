Министр труда предложила отсрочить и доработать вступающее в силу с 1 июля положение закона о накопительных пенсиях

Министр труда и социальных вопросов Мане Тандилян предложила для наемных работников отсрочить на один год участие в обязательной накопительной пенсионной системе.

Сегодня на брифинге с журналистами в Национальном собрании Тандилян сообщила, что представила проект об отсрочке процесса на один год.

Согласно закону «О накопительных пенсиях», с 1 июля 2018 года участие в обязательном компоненте накопительной пенсионной системы станет обязательным для всех наемных работников, родившихся после 1 января 1974 года.

Напомним, когда принимался этот закон, Тандилян была одним из самых активных участников движения «Я против», выступавшего против внедрения обязательной накопительной пенсионной системы.

«Я представила проект об отсрочке. Поскольку ведутся обсуждения, мы решили представить проект на обсуждение правительства, насколько целесообразна отсрочка, и затем развернуть эти обсуждения вместе с общественностью», - в беседе с журналистами сказала министр труда и социальных вопросов, добавив, что предложила вступающее в силу с 1 июля положение отложить и доработать.

«Причина отсрочки состоит в том, чтобы посмотреть, какие изменения возможно в данный момент предложить. Я должна сказать, что общественность довольно активна, и есть идеи, которые исходят от нее, они заслуживают обсуждения», - сказала Мане Тандилян.

По просьбе журналистов министр пояснила: «Когда я говорю «отложить», это означает, что речь идет об обязательном компоненте накопительной системы. Что означает, что нужно включить в обсуждение таких людей, которые имеют представления об этом, а таковые есть, и они выступают с очень интересными предложениями о том, как можно улучшить систему, чтобы она была приемлема для всех».